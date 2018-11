Gaver til kirken skiftede karakter med Reformationen

I Middelalderen var donationer en del af bodssakramentet i den romersk-katolske kirke. Det ændrede sig med Reformationen, siger lektor i systematisk teologi

”Do ut des” – et latinsk ordsprog, der på dansk betyder ”jeg giver, for at du skal give” eller oversat til daglig tale dækker over udtrykket ”noget for noget” – prægede i senmiddelalderen kirkens syn på relationen mellem mennesker og Gud.

Med Reformationen i 1517 forandredes det religiøse motiv for at give gaver, idet Martin Luther gjorde op med gerningsretfærdigheden. Man blev frelst ved sin tro, ikke gennem gerninger, og det kom til at præge donationskulturen, forklarer centerleder og lektor i systematisk teologi på Aarhus Universitet, Bo Kristian Holm, der blandt andet forsker i Reformationens teologi og samfundsmæssige betydning.

”Lidt enkelt kan man sige, at gaver til kirken før Reformationen blev givet for at få noget af Gud, mens gaver efter Reformationen blev givet, fordi man allerede havde fået noget af Gud,” forklarer han.

Donationskulturen var i den katolske middelalderkirke bundet op på religiøs praksis, da den var en del af bodssakramentet. Det betød, at man i forbindelse med syndsforladelse også skulle udføre en aktiv handling, der kunne gøre bod for den synd, man havde begået. Handlingen afhang af brødens størrelse og kunne omfatte alt fra faste og bøn til almisser af forskellig karakter.