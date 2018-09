Historien har gjort Jan Hus uret

Vi burde ikke tale om Reformationen, men om reformationerne, siger filosof Peter Tudvad

Hvorfor har du skrevet bogen?

Det er synd og skam, at danskerne i al almindelighed ikke kender meget til Jan Hus. Stort set en hvilken som helst før-reformatorisk teolog stilles altid i skyggen af Martin Luther, men Jan Hus er allerede lykkedes med det, Luther ønskede sig med sit opgør mod afladshandlen, for allerede i 1412 fik Hus en disputation om afladshandlen. Det er bare ét eksempel på, at der er sket meget før Luther, men under Reformationen bliver Hus reduceret til en ren og skær forløber for Luther, der siger det samme, bare knap så klart. Luther begynder sit opgør med pavestolen, inden han overhovedet kender til Hus. Så mit ærinde er ikke at sige, at Reformationen ikke kan tilskrives Martin Luther, men at Luthers reformation havde ikke fundet sted uden Jan Hus. Man burde derfor tale om flere reformationer i stedet for Reformationen, som vi gør i dag. Det har for mig været slående, at Luther her i Tyskland, hvor jeg bor, ikke har nær samme status som i Danmark. Der findes ikke et så lutheransk land som Danmark.

Hvor er sammenfaldene og forskellene mellem Martin Luther og Jan Hus?

Martin Luther havde et meget ambivalent forhold til Hus. Luther begræder, at den evangeliske sandhed er blevet brændt på bålet i Konstanz, og på den måde er Hus med til definitivt at afgøre Luther mod romerkirken. Luther erklærer sig da også husit i 1520. Men der er også væsentlige forskelle på de to, og Luther tager senere afstand fra Hus. I modsætning til Hus mener Luther ikke, at man er i stand til at helliggøre sig selv. Derfor bliver Luther decideret forarget over Hus’ fromhed, for i det at ville være from ligger der også en anmasselse over for Guds nåde. Sat på spidsen kan man sige, at hvor det for Hus handler om livet, handler det for Luther om læren.