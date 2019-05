Historiker: Europa har lang tradition for at for at se Tyskland som en trussel

Gennem næsten 150 år har Tyskland skabt frygt i store dele af Europa, og flygtninge- og euro-krisen har bekræftet skeptikerne i, at Tyskland er både magtfuldkommen og utilregnelig. Det mener den tyske historiker Andreas Rödder, som har skrevet en bog om emnet

Før udbruddet af Første Verdenskrig i 1914 var Tyskland Europas stærkeste militære magt. Nabolandene så nervøst til, mens den tyske jernkansler Otto von Bismarck i 1871 samlede det tyske rige og dermed skubbede til den magtbalance, som årtiers fred i Europa hvilede på. Siden gik det helt galt. Også for Tyskland. Landet tabte ikke blot én, men to verdenskrige, slog seks millioner jøder ihjel, mistede en tredjedel af sit territorium og blev i fire årtier delt i to. De økonomiske omkostninger ved den tyske genforening i 1990 var kolossale, den østtyske industri var brudt sammen, og det store industriland så denne gang ud til at gabe over mere, end det magtede.

Men i dag, godt 100 år efter det militariserede kejserriges storhedstid, er Tyskland igen den stærkeste nation på det europæiske kontinent. Og tilsvarende er europæernes frygt for Tyskland vendt tilbage – i en tid, hvor EU i forvejen er præget af Brexit og et europaparlamentsvalg i maj, som i høj grad vil blive tegnet af euroskeptiske, højrepopulistiske partier.