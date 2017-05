Hvor er folkets tro?

DR ser kirkerne i forhold til magtudøvelse og ikke som samlingssteder for Guds folk, der bad om nåde og velsignelse

Teknisk set er de fem afsnit af DR’s danmarkshistorie helt i top. Vi bliver iagttagere til landskabets forvandling og til menneskers bedrifter. Som dansker kan man kun være stolt af alt, vi har opnået.

Samtidig er det klart, at en serie af denne type skal vælge og vælge fra. Alt kan ikke komme med.

Alligevel er der problemer, som viser, at producenterne ikke har gjort deres hjemmearbejde.

For eksempel, da Lars Mikkelsen står i Ringsted Klosterkirke og fortæller, hvor imponerende stedet må have været for en middelalderbonde. Problemet her er, at lægfolk ikke fik adgang til middelalderens klosterkirker. Måske allersidst i middelalderen blev det muligt, men da Ringsted blev færdig sidst i 1100-tallet, var det utænkeligt, at en bonde kunne få adgang til kirken.

Ringsted-øjeblikket er dog et af de få, hvor serien forsøger at trænge ind i den trosverden, der prægede middelalderens mennesker. Ellers reduceres tro og religion til magtudøvelse.

Vi hører, hvordan Harald Blåtand blev kristen af magtpolitiske grunde, en forklaring, som for længst er kasseret af dem, der kender til Europa i 960’erne. Vi hører om middelalderens magtfulde bisper, og ikke om dem som pastorale skikkelser, der gjorde deres yderste for at prædike til folket (på folkets sprog!) og højne viden om evangeliets indhold.

Seriens foreløbigt sidste afsnit lider af en næsten total mangel med hensyn til indholdet i folkets tro.

Vi får den gængse forklaring på, at den sorte død blev tolket som Guds straf til syndige mennesker. Men vi hører intet om den gruppe i samfundet, der risikerede liv og lemmer for at bistå de syge og døende: sognepræsterne.

Vi får ikke lov til at se kalkmalerier og deres fortællinger om Jesu liv og død. På trods af det faktum, at Danmark blev velsignet med tusinder af kalkmalerier, de fleste fra senmiddelalderen.



Her kunne programmet have påvist menigmands og -kvindes trosverden. Men kirkerne ses fortrinsvis i forhold til magtudøvelse og ikke som samlingssteder for Guds folk, der bad om nåde og velsignelse.



Vi hører, hvordan så mange kirker blev bygget i højmiddelalderen, men ikke, hvordan kirkerne blev brugt i senmiddelalderen. Vi får i stedet en kongekrønike om Valdemar Atterdag og Margrete I – meget underholdende – men kun et hjørne af en meget rigere fortælling om tro og religion.



Det er deprimerende, at et land, hvis politikere går så meget op i vores kristne identitet ikke er i stand til at lave historieprogrammer, der fortæller, at der engang var et folk, som virkelig troede på Gud.