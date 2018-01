Jagten på Nordvestpassagen blev deres skæbne

I en serie på DR 2 kan man lige nu følge bådebygger Erik Peitersens sejlads gennem en af verdens mest farefulde sejlruter. Tidligere har hundredvis af polarforskere mistet livet i udforskningen af det isfyldte farvand mellem Grønland og Nordamerika. Håbet var at finde en hurtigere vej fra Europa til Asien

Det er en ikke helt ufarlig sejlads, bådebygger Erik Peitersen er stævnet ud på sammen med to af sine venner. I fire afsnit på DR 2 kan man lige nu følge den lille besætning og deres glasfiberbåd følge i sporet på de polarforskere, der i 500 år ledte efter en hurtigere sejlrute mellem Europa og Asien. Også kendt som Nordvestpassagen. Sejlruten har i dag et nærmest mytisk skær over sig, fordi så mange mænd mistede livet i deres søgen efter den. Mødet med den farlige is og de ekstreme vintre blev flere hundrede opdagelsesrejsendes skæbne, ligesom skørbug og kannibalisme også indgår i de grusomme beretninger fra mødet med Arktis. Da nordmanden Roald Amundsen som den første sejlede igennem hele passagen på sin ekspedition i 1903-1906, var det derfor mest æren, han kunne høste, for ruten var erklæret alt for usikker og ufremkommelig for fast sejlads. Få år senere fik skibene fra Europa da også en ny smutvej til Asien, da Panamakanalen åbnede. Men fascinationen er der stadig af den farlige vej fra Atlanterhavet til Stillehavet, fra Grønlands vestkyst over Canada og til Nordamerika.