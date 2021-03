Lige nu er et stort vaccinationsprogram i gang i Danmark, og det har medført højlydte protester fra en mindre gruppe, som ikke vil stikkes. Samtidig er det i år 100 år siden, at den danske bevægelse mod vaccinationer for alvor kom i gang. Med hjælp fra en mediestærk kvindelig læge og en sultestrejkende snedkermester fik den faktisk rykket ved den danske lovgivning