Kampen om Danmarks historie

Brandes sejrede i historieskrivningen, men der kæmpes stadig om den

I dag har de fleste folkeskoleelever i afgangsklasserne lært, at Georg Brandes (1842-1927) ved en forelæsning i 1871 proklamerede, at litteraturen skal sætte problemer under debat, og dermed indledte den periode i Danmark, der er kendt som det moderne gennembrud.

I litteraturhistorisk forstand betyder det moderne realismen. Et ideal om, at litteraturen skal beskrive virkeligheden, samfundet og kulturforholdene uden at pådutte læseren en særlig religiøs eller national forståelse af verden.

Men når realismens indtog i litteraturen kaldes for det moderne gennembrud, indikerer det også, at det ikke foregik uimodsagt. Det var et brud med noget.

”Brandes mente, at den danske litteratur hidtil havde handlet om vores drømme og ikke vores liv. På den vis var det en kritik af enhedskulturen og dens litteratur,” forklarer Jørgen Aabenhus, der er ekstern lektor i historie ved Syddansk Universitet.

Han er forfatter til kapitlet om det moderne gennembrud i dansk litteratur i en ny antologi, som bærer hovedtitlen ”Konfliktzonen Danmark”.

Påstanden i bogen er, at Danmarks historie i både dansk og international forskning ofte fremstilles entydig, uproblematisk og konsensuspræget. Men faktisk er vores historie i højere grad præget af konflikter, er budskabet fra forfatterne, og her er det moderne gennembrud ingen undtagelse.

Den enhedskultur, som litteraturforsker og debattør Georg Brandes gjorde op med, bestod af den konservative fløj, kirken, overklassen og borgerskabet, som indtil nu havde haft dannelsesmonopol. De var enige med det moderne gennembruds forfattere i at fordømme den rene underholdningslitteratur, men fløjen stod samtidig vagt om den nationalromantiske litteratur, der kunne bekræfte anerkendte værdier.