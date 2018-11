Kirker blev brugt som borgerskabets udstillingsarena

I 1600- og 1700-tallet blev kirkerummet anvendt til at fremme både religiøse, offentlige og personlige formål, hvilket blandt andet skete gennem donationer. De danske kirker er den dag i dag fyldt med donerede udsmykninger, genstande og møblementer, som både tjente modtagerens og giveren

En flere meter høj altertavle i barokstil rejser sig på endevæggen i Trinitatis Kirke i Fredericia. Midt på altertavlen er Leonardo da Vincis ”Nadveren” malet, mens feltet under er udsmykket med bibelvers skrevet i guld. Altertavlen blev doneret til kirken i 1691 af købstadens toldforvalter Peder Skou.

Det var ikke ualmindeligt, at velhavende borgere i de danske købstæder i 1600- og 1700-tallet donerede gaver til kirkerne. Tværtimod var det ganske normal praksis – både at borgene gav, og at kirkerne tog imod.

Det gjorde sig således også gældende i Trinitatis Kirke, der blev bygget i 1600-tallet, hvor fæstningsbyen Bersodde – senere Frederiksodde og nu Fredericia – blev etableret.

Det fortæller historiker og museumsleder ved Museerne i Fredericia Karsten Merrald Sørensen. Han har netop udgivet bogen ”Til evig ihukommelse – Økonomi og mindekultur i kirkerne i fire jyske købstæder i 1600- og 1700-tallet”, der blandt andet dykker ned i borgernes donationer til kirkerne i de fire byer Fredericia, Kolding, Vejle og Horsens i tiden efter Reformationen.

”Donationer til kirkerne var en udbredt praksis i den katolske middelalder, men i min gennemgang af feltet kan jeg se, at der også efter Reformationens indtog i Danmark i 1536 i vid udstrækning blev givet gaver til kirkerne,” fortæller Karsten Merrald Sørensen, der er ph.d og cand. mag. i historie og middelalderarkæologi.

De materielle gaver talte alt fra lysestager, oblatæsker og messehagler til malerier, orgler og prædikestole. Ifølge historikeren tjente donationerne flere forskellige formål. Først og fremmest havde de ofte en praktisk og forskønnende funktion.

Samtidig havde de det, som historikeren i sin bog omtaler som en forbindelsesskabende funktion, idet de var med til at skabe en stærkere relation mellem giver og modtager – modtageren i betydning af både Gud, kirke og resten af menigheden, som fik glæde af gaven. Dertil kom, at gaverne ofte tjente et personligt formål for giveren.

”Der var ikke nødvendigvis altid tale om en ren og from gave. Ofte fulgte der et krav eller en forventning om en form for gengave – og giverne blev mange gange rigt belønnet for deres donationer,” fortæller Karsten Merrald Sørensen.