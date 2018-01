Københavnerne ville gerne give fattighjælp – på deres egen måde

Da man i 1799 lavede en stor reform af den offentlige fattighjælp i København, var forventningen, at borgerne ville fortsætte deres store velgørenhed. Men det gjorde de ikke, og det blev nødvendigt at udskrive en fattigskat, siger forfatter til aktuel bog om emnet

Den danske teolog og filosof Søren Kierkegaard (1813-1855) havde for vane at give almisser til bestemte fattige mennesker, som han mødte på sine gåture i de københavnske gader. Desuden gav han hver lørdag en rigsdaler til en spillemand, som kom forbi Rosenborggade, hvor han boede i slutningen af sit liv. Og i en periode lod han en psykisk syg snedkersvend og hans kone og to børn bo i sin lejlighed.

Den måde at udvise socialt ansvar på var forholdsvis almindelig i 1800-tallets København. Mange anså det for en kristen pligt at udføre barmhjertighedsgerninger og opfattede det som naturligt, at kristne i en god økonomisk situation hjalp de ringere stillede – med penge og praktisk hjælp.