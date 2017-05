Del dit billede: Lys i vinduerne holder historien i live

Kristeligt Dagblad vil sætte pris på at modtage læsernes digitale billeder af lys i vinduerne, så vi kan dokumentere den smukke tradition her i 2017

Færre og færre danskere husker i dag frihedsbudskabet den 4. maj om aftenen.



Den aften, hvor danskerne flåede mørklægningsgardinerne fra vinduerne. Og nogle satte trumf på friheden med levende lys. Stearinlys var på grund af krigen en mangelvare, og derfor var det ikke alle steder, at man satte lys i vinduerne på selve dagen for befrielsen. Men i årene efter blev stearinlysene et symbol på befrielsen.



Det er i dag 72 år siden. Alligevel vil en tur gennem gaderne bevidne, at mange danske familier - også helt unge – stadig holder traditionen i hævd.



Det fremgår også af læsernes egne fortællinger på Facebook



Her skriver Karsten Henningsen, at de i hans familie altid har tændt lys:



”Både i mit barndomshjem og nu i vores eget hjem. Og jeg er glad for, at begge vores børn, der også har børn, fortsætter den gode tradition! Svigerfar Svend Heden Andersen var modstandsmand, og han blev indsat i Frøslevlejren og kom uskadt hjem med De Hvide Busser.”





Og Kasper Andersen skriver:



”Jeg er så heldig at bo på et af 4. maj-kollegierne, der står som et minde om frihedskampen. Vi kollegianere skal fejre dagen med en festmiddag, så derfor bliver det et elektrisk lys, der står i mit vindue.”



Kristeligt Dagblad vil gerne bede læserne og brugerne om hjælp til at dokumentere den smukke tradition her i 2017. Derfor vil vi sætte pris på at modtage digitale billeder af lys i vinduerne senest i morgen kl. 10.00 på mail på adressen: net@k.dk