Forfatter: Det er desværre ikke en fejl. Min morfar skrev for en nazistisk avis

I en arkivkasse finder forfatter Peter Nejsum et billede af sin morfar. Straks melder spørgsmålene sig: For hvad laver den ellers så åndfulde mand på en tysk nationalsocialistisk avis i 1932? I bogen "Min morfars hemmeligheder" optrevler han og Ulla Bidstrup morfarens liv. Læs et uddrag her

Noget af det, min morfar aldrig rigtig har fortalt mig om, er den avis, som han skrev for i ni år. Det er egentlig lidt underligt, når jeg nu som ung fortalte ham igen og igen, at jeg måske ville være journalist ligesom ham. Men nu vi er kommet til Leipzig, vil jeg vide mere om hans avis, som selvfølgelig var en af flere i byen i 1930’erne.

Fotoet på redaktionen

I arkivkassen er der et sort-hvidt fotografi, som er taget i avisens redaktionslokaler. Fotoet giver sig ud for at være et hverdagsbillede af livet på redaktionen, men det er ganske åbenlyst et opstillet billede. Forrest sidder en herre med en avis, der er opslået, så man tydeligt ser avisens navn. Den hedder Leipziger Tageszeitung. I baggrunden lænet op ad en reol står min morfar fordybet i en protokol af en slags. På væggen hænger et portræt af Hitler, noget, som alle diktatorer har for vane at gøre på kontorer, og i vindueskarmen kan man skelne et lille flag med et hagekors.

Billedet fra redaktionen på Leipziger Tageszeitung. Foto: Privatfoto

Vender man billedet om, ser man, at der med blyantsskrift står: ”Schriftleiter Heinz Erler”. På dansk ville man oversætte ”Schriftleiter” til ”redaktør”. Min morfar har ansvaret for et bestemt stofområde på avisen. Der står også et årstal: 1932. Jeg rynker brynene, da jeg ser årstallet, og tænker, at det må være en fejl. Hitler kom jo først til magten året efter ved et demokratisk valg i 1933.

Men det er ikke en fejl.

For et par opslag på lokalhistoriske hjemmesider fortæller os, at avisen Leipziger Tageszeitung ikke bare var et lokalt dagblad, som navnet siger. Det var partiavisen for NSDAP, det tyske nazistparti, i Leipzig, og avisen begyndte at udkomme i 1932. Når de på redaktionen havde portrættet af Hitler hængende på væggen, var det altså ikke, fordi Hitler var landets Fører. Det var, fordi han stod i spidsen for det parti, avisen var talerør for. Heinz Erler, min morfar, arbejdede altså som redaktør på en helt ny nationalsocialistisk avis.

Spørgsmålene står i kø, da jeg finder ud af dette, og jeg bliver ramt af en pludselig uro, får en knude i maven. For hvad skrev min morfar i den avis? Er det rigtigt, hvad jeg har hørt, at han kun skrev lokalstof? Det kom min mor i hvert fald hjem og fortalte, efter at hun havde været i Leipzig på egen hånd og netop havde opsøgt byens arkiv og siddet og læst i mange timer. Ved at henvende sig på forhånd havde hun sikret sig, at aviserne var at finde på arkivet, sagde hun.

Samme eftermiddag tager Ulla og jeg derfor til bymuseet i Leipzig, som også huser arkivet. Her får vi at vide, at materialerne ganske rigtigt skal forudbestilles, men at arkivet ikke ligger inde med samtlige numre af et dagblad fra den periode. De henviser os til, at vi på nettet kan finde oplysninger om, hvilke numre af en given avis arkivet ligger inde med.

Jeg ser frem til at sidde med avisen i hånden og læse min morfars artikler – og avisens andre artikler – og med egne øjne se, hvad det var for en sammenhæng, han skrev i. Men jeg frygter også mødet med de gamle aviser. Skrev han virkelig kun lokalstof? Og kunne lokalstof ikke også være politisk og gennemsyret af antisemitisme eller had mod det anderledes? Havde han været med til at ødelægge uskyldige borgeres liv med sine skriverier? Jeg mærker, at knuden i maven strammes.

Vi går en hurtig runde gennem bymuseet og konstaterer, at der som en del af den faste udstilling om perioden kører forskellige sort-hvide film, blandt andet en optagelse af den saksiske afdeling af nazistpartiets årlige træf i 1933, der fejres, præcis som man forestiller sig – med parader: snorlige rækker af marcherende SA-folk, der på Leipzigs store Augustusplatz defilerer forbi Tysklands fører og andre topnazister, mens publikum på tribunerne begejstret heiler. Kameraet panorerer, og til syne kommer en kæmpe bannerreklame for netop Leipziger Tages zeitung. Mit hjerte banker hurtigere.

Der er ikke noget at tage fejl af.

Min morfar skrev for en nazistisk avis, som med største naturlighed var en del af nazistiske propagandaarrangementer. Så uanset hvad han måtte skrive om i avisen, kunne han umuligt være i tvivl om den ideologiske sammenhæng.

"Min morfars hemmeligheder. Brevene fra Anden Verdenskrig" udkommer den 28. september på Kristeligt Dagblads Forlag.