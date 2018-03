Nobelpristager Marie Curie slap radioaktivitetens trold ud af æsken

Marie Curie forskede i radioaktiviteten. Hun er et ikon i Frankrig 150 år efter sin fødsel, som er blevet fejret i månedsvis i landet

En novemberdag i 1891 stod Marya Sklodowska af toget på Gare du Nord i Paris. I tre dage havde hun været undervejs fra Polen og gennem Tyskland på 4. klasse. Hun var 24 år og havde i flere år lagt penge til side som privatlærerinde for rige polske familiers børn for at få råd til at gennemføre sin livsdrøm: at studere fysik.

Piger havde ikke adgang til videregående uddannelse i Polen, og hendes ældre søster, Bronia, læste allerede til læge i Paris, hvor hun havde giftet sig med en polsk læge. Nu var det Maryas tur. Et års tid senere havde hun sit eget værelse på sjette sal i Latinerkvarteret, et kvarters gang fra Sorbonne, hvor hun læste matematik og fysik.