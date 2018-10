Kirkeleder: Uden kristendom var det tyske ungdomsoprør endt blodigere

Det tyske studenteroprør i 1968 markerede begyndelsen på den store selvransagelse i forhold til nazismens forbrydelser, som Tyskland i dag er kendt for – også i kirken. Det mener kirkelederen Nikolaus Schneider, som selv var engageret i bevægelsen for 50 år siden

De dystreste kapitler i det vesttyske studenteroprør står mejslet ind i de fleste tyskeres hukommelse: Det umotiverede politidrab på den fredelige demonstrant Benno Ohnesorg, som blev skudt på klos hold under protester mod den iranske shahs besøg i Vestberlin. En ung antikommunists attentat på studenterlederen Rudi Dutschke, som var blevet stemplet som samfundsfjende af den konservative Springer-presse. Og radikaliseringen af studenteroprøret, som i sidste ende førte til terrorgruppen Rote Armee Fraktions bølge af mord og kidnapninger, der rystede forbundsrepublikken i sin grundvold.

Hvad man imidlertid sjældent hører om er, at det tyske studenteroprør også talte kristne, som trods deres beskedne antal blandt andet satte et betydeligt pacifistisk præg på bevægelsens holdning til vold. Det mener den 71-årige Nikolaus Schneider, præst og tidligere formand for Tysklands største sammenslutning af protestantiske kirker, EKD, som selv var stærkt engageret i studenterbevægelsen i årene omkring 1968.

”I hele studenterbevægelsen betragtede man os teologer som eksotiske. Den marxistiske fløj lo ofte ad os, og vi blev ligefrem betragtet som forstyrrede, fordi vi stillede kritiske spørgsmål til hele den revolutionære patos, hvilket overhovedet ikke var velkommen,” siger han.

”Men vi forsøgte at være ’jordens salt’, som Jesus siger i Bjergprædikenen. Og jeg tror ikke, man kan overvurdere det fredelige præg, kristne formåede at sætte på bevægelsen,” siger Nikolaus Schneider, efter vi har taget plads ved et cafébord foran Amerika-huset i Vestberlin præcis på det sted, hvor studenteroprøret begyndte.

Amerika-huset blev bygget af amerikanerne efter Anden Verdenskrig og skulle lære tyskerne om amerikansk politik og kultur, men fik en utilsigtet symbolsk betydning, da tyske studerende begyndte at demonstrere mod Vietnamkrigen foran bygningen. Til stor forlegenhed for den tyske regering, der stod i taknemlighedsgæld til supermagten, der havde befriet Europa.

Det tyske studenteroprør viste sig imidlertid hurtigt at adskille sig på et centralt punkt fra oprørene i andre lande. For ud over modstanden mod Vietnamkrigen og kravet om medindflydelse på universiteterne harcelerede de tyske studerende mod forældregenerationens fortielse af nazitiden. Vesttysklands første forbundskansler, den konservative og antinazistiske Konrad Adenauer, rehabiliterede nazistiske embedsmænd – hans statssekretær Hans Globke havde medvirket til at skabe selve retsgrundlaget for jødeforfølgelserne – og førte en forsonlig linje over for det flertal, der havde støttet nazisterne, for dermed at vinde dem for den nye demokratiske statsform. Men de studerende krævede svar: Hvorfor talte ingen om tyskernes forbrydelser?

”Vi blev bevidst om, hvor meget kontinuitet der var fra nazitiden. Det var alarmerende, at topnazister kunne fortsætte deres karriere i forbundsrepublikken. Gamle nazister i militæret og efterretningstjenesten arbejdede hæmningsløst sammen for at dække over gamle kammerater. Det gjorde os rasende, og det fik os på gaden,” siger han.

Konfrontationen mødte modstand, men blev alligevel begyndelsen på en ærlig bearbejdelse af nazitidens forbrydelser. Gamle nazistiske funktionærer måtte gå af, jødisk ejendom, som var blevet beslaglagt af nazisterne og solgt for en slik til såkaldte ariere, blev langt om længe givet tilbage, og toppolitikeren Hans Filbinger forsøgte uden held at retfærdiggøre sit virke som nazistisk flådedommer under krigen med parolen, ”hvad der var rigtigt dengang, kan ikke være forkert i dag”, og måtte også træde tilbage.