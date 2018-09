Preben er et oldtidsfund i særklasse

Dette er historien om et usædvanligt skelet. På udgravningen i Sønder Tranders har man givet den 2400 år gamle fortidsmand navnet Preben. Hans kulturhistoriske efterliv er allerede begyndt i en blå skurvogn nær det sted, Aalborgs nye supersygehus skal ligge

Med sine en meter og 69 centimeter har han stået lidt over middel og skuet ud over højdedraget her, hvor landsbyen Sønder Tranders ligger i dag.

Hans træk har været regelmæssige. Der er hverken underbid eller fremspringende pande her. Og ulig Grauballemanden, som er fra cirka samme periode, har ingen slået tænder ud på ham.

I dag, 2400 år efter at han udåndede, er de stadig hvide og pæne. Til gengæld gjorde de ondt. Hvert eneste lille hul og hver tandbyld har fået lov at udvikle sig. Grød med honning er bare uhensigtsmæssig spise, når man ikke har nogen tandbørste.

På papiret hedder han nummer 720, men på udgravningen kaldes han Preben, fordi museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum, Lars Egholm Nielsen, lytter til ”Mads og Monopolet”.

I den populære radioudsendelse bruges navnet til at anonymisere den gerne uheldig mand, som er med i det dilemma, panelet debatterer.

Og fortids-Preben var netop uheldig. Seks-syv måneder før han udåndede, knuste nogen hans venstre underarm, og selvom en kyndig person mod alle odds har fået den brækkede knogle til at flugte fuldstændig, er bruddet aldrig helet.

En røntgenlæge, der har set på skaden, udelukker, at den stammer fra et fald. Derfor ved vi også, at nogen har villet Preben det ondt – eller at en hest har slået sig i tøjret og revet ham med sig. Samtidig, eller lidt senere, er han tilført et slag i baghovedet.

En mor kommer ind i den blå skurvogn, der er sat op ved udgravningen. Her er skelettet udstillet, og hun peger hans skader ud for sin søn: End ikke flere tusinde år i kridtjorden kan skjule bulen i kraniet og den brækkede radius-knogle (der er den på tommelfingersiden).

Hver dag er nysgerrige lokale eller hele skoleklasser forbi for at møde manden fra fortiden.

”Men det var ikke de voldsomme hændelser, der tog livet af ham. Det var snarere en betændelse fra bruddet eller fra en af hans tandbylder, der er gået over i blodforgiftning”, siger Lars Egholm Nielsen, som glæder sig til at høre, hvad forskerne på Panum siger til det hele, når skelettet til efteråret skal analyseres i København.

Man kan godt sige, at Preben er en cold case – en uopklaret forbrydelse, som tages op igen.

Og hvor kommer sådan en tørvetriller så fra?

”Jeg tror, han er jyde,” siger Lars Egholm Nielsen og ender straks i en godmodig faglig debat med Susanne Østergaard, middelalder- arkæolog og osteolog (læren om knoglernes bygning) ved Aarhus Universitet, som netop kommer forbi for at spørge om noget.

Hun mener, at Preben kan være rejst hertil med en anden begravelseskultur, og at man i døden har respekteret hans usædvanlige ønske om jordefærd.

Ud over at have været et menneske af kød og blod, er Preben nemlig også en sensation. For i før-romersk jern-alder, hvor han hørte hjemme, hed skikken konsekvent urnebegravelse. Vel kunne man også finde på at hælde de resterende knogledele i jorden uden urne i det, der hedder en brandgrube. Men hverken det ene eller det andet er altså sket for Preben, som er placeret nænsomt på siden i en jordfæstet grav.