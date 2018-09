Professor: Vi må lære stilheden at kende igen

Vi forstår ikke dybderne i tavshed længere, siger den franske forfatter Alain Corbin, der har skrevet stilhedens historie. Han punkterer samtidig den udbredte opfattelse, at vor tid er den mest larmende nogensinde

Der findes situationer, hvor stilhed kommer af sig selv. Når man står foran et gravsted for en person, man har kendt, falder det naturligt at stå et stykke tid uden ord.

Det er et eksempel, Alain Corbin giver i værket ”Stilhedens historie”, som er aktuel i en genudgivelse på forlaget Flammarion. Han skynder sig at tilføje, at de mennesker, der står foran gravsteder, er som øde øer. For stilhedens steder er sjældne i det vestlige samfund.

Den tidligere professor i 1800-talshistorie ved flere franske universiteter har skrevet bogen for at minde os om, at stilheden har haft en helt anden status gennem det meste af historien.

For ikke længe siden var stilhed en dyd, man lagde vægt på i skolen, gør han opmærksom på. Ikke som i dag for at undgå hovedpine hos læreren, men fordi man mente, at stilhed var noget værd i sig selv.

”I fortiden kendte det vestlige menneske den dybde og den smag, stilheden havde,” noterer franskmanden.

Nu er det anderledes. Vi er blevet bange for stilhed. Og frygten for stilhed bærer også en anden betydning. Vi er bange for at være alene med os selv, ræsonnerer historikeren. Og derfor ønsker han at give os en prøve på de rigdomme, der findes hinsides larm og lyde. En del er fra ørkenen og kirken. Det er to af de steder, som Alain Corbin kalder ”stilhedens reservoirer”. Der findes altså særlige steder, hvor stilhed er oplagret over mange år.

Kristendommen spiller i den forbindelse en stor rolle for historikerens fremstiling. Stilheden har været set som en vej til Gud i det meste af vores historie.

Forfatteren Francois-René de Chateaubriand bevægede sig fra Jerusalem ud i ørkenen, hvor Jesus engang gik i bøn:

”Ørkenen virkede endnu stum af ærefrygt. Man skulle tro, at den ikke havde vovet at bryde stilheden, efter at den havde hørt evighedens stemme,” skrev Chateaubriand for et par hundrede år siden og forstod ørkenen som det sted, Guds stemme lader sig høre.

Så stilheden åbner for en anden virkelighed. Det har ørken-specialisten Guy Barthelemy også sat ord på:

”I ørkenen kan man ikke længere beskrive stilheden som det modsatte af lyd. Man bliver tværtimod bevæget til at se en tilstand i stilheden, der fører ind til en anden dimension af virkeligheden. En dimension, som straks bliver til noget indre og skaber et nyt forhold til virkeligheden,” skrev Guy Barthelemy.

Stilhed har i store dele af vores historie været forbundet med ydmyghed. Går man yderligere et par århundreder tilbage, forfattede den spanske jesuitermunk Balthazar Alvarez i 1555 sin traktat om stilhedens bøn.