Skandinavien blev befolket både sydfra og nordfra

Amerika og Skandinavien blev befolket nogenlunde samtidig ved istidens afslutning for omkring 15.000 år siden, viser nye studier

Skandinavien var det sidste område i Europa, istidsmennesket kom til, efter isen langsomt trak sig tilbage. Den mest almindelige opfattelse har været, at det var jægergrupper fra Vesteuropa, som søgte mod nord og dermed langsomt bevægede sig op over den skandinaviske halvø. Men nye studier af ældgamle knogler, samt reviderede modeller af isens bevægelser, åbner op for en ny og overraskende teori.