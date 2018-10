Tatoveringer har præget kroppen i tusinder af år

Når man ser, hvor mange der i disse år lader sig tatovere, kunne man tro, at der var tale om en ny modedille. Men i mere end 5000 år har mennesker afsat tegn og streger på deres hud. Blandt andet for at vise, at nogle var viet til guderne

Overalt i gadebilledet sommeren over ser man, hvordan tatoveringer snor sig op om lægge, rygge og arme på forbipasserende. Engang var den form for kropsudsmykning forbeholdt sømænd og forbrydere, men i dag kan man af og til få den tanke, at man nærmest falder uden for fællesskabet, hvis man ikke har tegninger på kroppen.

Hvad de færreste ved, er, at fænomenet er ældgammelt. De tidligste kendte eksempler på tatoveringens kunst er 5300 år gamle, men sandsynligvis er traditionen endnu ældre – vi har bare ikke fundet de gamle tatoverede kroppe endnu. Både præstinder, krigere og almindelige folk lod sig tatovere, og de fund, der viser brug af kropsbemaling, stammer fra hele verden.

Som museumsinspektør på Nationalmuseet får jeg ofte henvendelser fra danskere, der meget gerne vil have en tatovering, som har en gammel betydning, og som er så korrekt som muligt.

Ofte drejer det sig om vikingernes tatoveringer. Der findes et kæmpe marked for vikingetatoveringer, men på det punkt har vi faktisk ingen bevarede kropsdele med tatoveringer på. Til gengæld er der fundet kranier med filede tænder fra vikingetiden, både fra Nordfyn, Sjælland, Sverige og England.

Vikingerne fik simpelthen savet to vandrette riller i fortænderne, som de så farvede sorte.

Glem alt om at få lavet en almindelig tatovering. Smerteniveauet for indgrebet har været på højde med en rodbehandling, og det er under ingen omstændigheder en tatoveringsform, som jeg vil anbefale.

Til gengæld har vi enkelte skriftlige kilder, som nævner vikingernes tatoveringer. Ibn Fadlan var diplomat fra det område, der svarer til Irak i dag, og han rejste fra Bagdad til Volga-bulgarernes konge i nutidens Rusland ved Volgafloden. Her i år 921 mødte han en gruppe vikinger, som opholdt sig ved floden for at handle. Ibn Fadlan beskrev vikingerne meget indgående, og han bemærkede deres særlige udseende:

Hver enkelt bærer en økse, et sværd og en kniv. De skiller sig aldrig ved disse ting. Deres sværd er bredklingede og har frankisk udsmykning. Hver enkelt har fra negleroden til halsen grønne træer, billeder og andet, noterede Ibn Fadlan.

Med hensyn til beskrivelsen af de tatoverede arme på vikingerne kan en mands tilnavn på en runesten fra Egtved i Jylland, Danmark – ifølge runeforskeren Lisbeth Imer – antyde, at også han har været tatoveret. Hans tilnavn var Fainn, der betyder ”den malede”. Men det er de eneste levn, vi har fra vikingetiden, som antyder, at de gamle krigere var tatoverede. Vi ved heller ikke, hvordan de tatoveringer så ud, men vikingetidens mønstre indeholdt snoede ranker, som med lidt god vilje godt kan være Ibn Fadlans træer, og dertil kommer dyr, masker og andre fantasifulde tegninger.