Tjek din viden: 13 spørgsmål og svar om Natos historie

På 75-årsdagen for Trumandoktrinen er frygt som under kolde krig atter en realitet. Nato er imod alle odds stadig en central sikkerhedspolitisk spiller i verdens konflikter. Tjek, om du har styr på historien

Først et kort overblik.

Lørdag fylder Trumandoktrinen 75 år. I årene omkring dens fremsættelse lagde man fundamentet for Nato, som i de efterfølgende fire årtier arbejdede for at beskytte Europa mod truslen fra Sovjetunionen.

I disse dage i 2022 ser vi atter et afgrænset fjendebillede. Forsvarsalliancens medlemslande - og flere til - kæmper i største skala siden Sovjetunionens sammenbrud sammen om at lægge en jernring om russerne. Det forklarer Hans Mouritzen, seniorforsker i udenrigspolitik og diplomati ved Dansk Institut for Internationale Studier.

I samarbejde med seniorforskeren har vi udarbejdet 13 spørgsmål og svar om Natos historie fra Churchill til nu. Tjek, hvor mange af dem du kan svare på herunder.

1. Hvad hed talen, som den britiske premierminister Winston Churchill holdt den 5. maj 1946?

Svar: Jerntæppetalen. Under påhør af USA's præsident Harry Truman opfordrede Winston Churchill Storbritannien og USA til at stå sammen mod kommunisme som "fredens vogtere." Begrebet jerntæppe symboliserede opdelingen mellem de frie demokratier i vest og det sovjetiske diktatur i øst under den kolde krig.

2. Hvilken doktrin blev fremsat den 12. marts 1947?

Svar: Trumandoktrinen. Amerikas præsident Harry Truman udstak i en tale en strategi for at "inddæmme" Sovjetunionen. Det er ifølge Hans Mouritzen lidt det samme, der nu sker i forbindelse med Ukrainekrigen. Læs mere om det i spørgsmål 13.

3. Hvornår blev Nato grundlagt?

Svar: Den 4. april 1949. Danmark var blandt de første 12 medlemslande. Kollektivt forsvar er pagtens hjørnesten og er defineret i artikel fem - populært kaldet musketéreden. Artiklen foreskriver, at et angreb på ét Nato-land er et angreb på hele alliancen.

4. Hvilke begivenheder gik forud for, at Danmark takkede ja til medlemskab af forsvarsalliancen?

Svar: I marts 1948 udløste rygtet om en russisk invasion af Danmark påskekrisen. Herefter forhandlede man om et nordisk forsvarsforbund i et års tid. I mellemtiden kom USA på banen med Nato, og dén alliance ville Norge og Danmark hellere tage del i. Folketingets medlemmer tog imod invitationen fra Nato med 119 stemmer for og 23 imod.

Den blå farve i Natos flag symboliserer Atlanterhavet. Kompasset i midten angiver blandt andet, at organisationens medlemslande ligger på begge sider af Atlanterhavet. Foto: Ints Kalnins/Reuters/Ritzau Scanpix

5. Hvilke to lande blev optaget i Nato som led i den første udvidelse af organisationen?

Svar: Tyrkiet og Grækenland i 1952. De nordeuropæiske lande brød sig ikke om, at Natos dækningsområde blev udvidet i en ny retning. Danmark forholdt sig tøvende, men undlod dog at nedlægge veto mod optagelsen af de to lande.

6. Har noget land nogensinde forladt samarbejdet med Nato?

Svar: Ja. I 1966 forlod Frankrig under præsident Charles de Gaulles ledelse Natos militære samarbejde, men forblev aktiv i organisationens politiske arbejde. Siden 2009 har franskmændene været tilbage som medlemmer af begge grene af Nato.

7. Hvad skete der med Nato efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991?

Svar: Alliancen blev ikke nedlagt som forventet. Den blev udvidet. Selvom Nato-medlemmerne ikke længere havde en fælles modstander, så frygtede flere østeuropæiske lande fortsat Rusland og ønskede optagelse i Nato. Det blev en realitet for Polen, Tjekkiet og Ungarn i 1999. Mikhail Gorbatjov havde af den amerikanske udenrigsminister James Baker i 1990 fået lovning på, at Nato ikke ville blive udvidet med én eneste tomme mod øst, hvis russerne gik med til at lade Tyskland blive genforenet.

8. Nato udførte sin første operation "uden for område" i Bosnien-Hercegovina i august-september 1995. Hvilke reaktioner affødte det blandt medlemslandene?

Svar: Forsvarsalliancens popularitet faldt. Kritiske røster argumenterede, at der var forskel på at kæmpe i sit eget land og at opretholde et forsvar på fremmed grund.

9. Hvornår blev musketéreden for første gang aktiveret?

Svar: Dagen efter terrorangrebene på USA den 11. september 2001 besluttede Natos øverste myndighed at tage Washington-traktatens artikel fem i brug. Dermed lovede man gensidig bistand i tilfælde af et angreb.

10. Hvad var Natos rolle i Afghanistan?

Svar: Nato indledte i 2003 sin til dato største og længste krisestyringsmission i Afghanistan, langt fra alliancens oprindelige geografiske fokusområde. Operationen mødte blandede modtagelser.

11. Hvornår blev de baltiske lande inviteret ind i Nato?

Svar: I 2004. Danmark var tilfreds med udvidelsen, som rent geografisk gav os en central placering i organisationen. Vi ligger groft sagt midt imellem Washington og Riga.

12. Hvorfor blev Ukraine ikke optaget i Nato i 2014?

Svar: Alliancen optager ikke lande med uløste grænsekonflikter. Ruslands annektering af Krimhalvøen samme år komplicerede situationen, ligeledes gjorde de uforløste gnidninger i de to østukrainske stater Donetsk og Lugansk.

Ukraine trygler Nato om militær lufthjælp på et vejskilt i hovedstaden Kyiv ti dage efter Ruslands invasion af Ukraine i 2022. Foto: Sergei Supinsky/AFP/Ritzau Scanpix

13. Hvor stor er opbakningen til Nato i dag?

Svar: Måske større end nogensinde, forklarer seniorforsker Hans Mouritzen. Fordi Nato ikke kan gøre en indsats for Ukraine direkte, er organisationen afhængig af de enkelte landes villighed til at hjælpe. Tyskland og Sverige har brudt med årtiers forsvarspolitik og hjælper i disse dage den ukrainske hær. Sverige og Finland er endda positiv stemte over for medlemskab af Nato i kølvandet på russernes invasion af Ukraine i februar 2022.

Konflikten trækker kraftige tråde til den kolde krig.

"Der sker lidt det samme nu som i forbindelse med Trumandoktrinen i 1947. Man prøver at inddæmme modstanderen ved at lægge en jernring om Rusland. Man udfordrer dem altså ikke militært, men man opsætter nogle grænser, som man siger, de ikke må komme udenom," siger seniorforsker Hans Mouritzen.

Natos hjemmebane, Europa, er igen brændpunkt, forklarer han.

"Vi er med meget stor hastighed på vej tilbage til Natos oprindelige udgangspunkt, nemlig at forsvare sit eget territorium."