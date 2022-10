Historieinteresserede finder bomber på 500 kilo på mark

Syd- og Sønderjyllands Politi har afspærret et større område nord for Sønderborg efter fund af store bomber.

Syd- og Sønderjyllands Politi har afspærret et område ved en mark nord for Sønderborg, efter at nogle personer lørdag middag fandt to bomber, som vejer 500 kilo hver.

Det fortæller Erik Lindholdt, som er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi til Ritzau.

Området vil være afspærret, indtil det er muligt at sprænge de to bomber. Erik Lindholdt opfordrer folk til at holde sig væk.

Bomberne menes at stamme fra anden verdenskrig. Vagtchefen fortæller, at personerne ledte efter et engelsk fly fra krigen, som skulle være styrtet ned på den pågældende mark.

Da de i stedet fandt bomberne anmeldte de det til politiet. Politiet fik anmeldelsen omkring klokken 12.30.

