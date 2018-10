Om valget af bogen

Elisabeth Friis: ”Sentimental? Ja, men ikke som H.C. Andersens ’Historien om en moder’ i hvert fald. Romanen er præcis så hård, som en fattig kvindes liv kunne og stadig kan være det.”







Panelets kommentarer

Kim Leine: ”’Ditte Menneskebarn’ læste jeg som 18-årig, og det er et af de værker, der har lagt fundamentet i min litterære smag. Det altfavnende og generøse ved den episke roman tiltaler mig meget. Den kan både fokusere på et lille punkt i et menneskes bevidsthed og være stor og verdensomspændende og fortælle om politiske bevægelser. Den episke roman kan være alle steder. Men den er altid for lang - ligesom middagsgæsten, der nægter at gå hjem og bare sidder der og drikker en masse vin og snakker og snakker. Men under alle omstændigheder kan man huske den middagsgæst, når han går igen.”

Lars Handesten: ”’Ditte Menneskebarns’ skildring af en stærk, men lidende kvindefigur og hendes udvikling gjorde stort indtryk på samtiden. Personligt står Nexøs ’Pelle Erobreren’ stærkere for mig, som en stor dansk udviklingsroman, da den efter min mening giver et større og bedre tidsbillede. Anden del af romanen husker jeg som tung og kedelig. Men det kan også have noget med mit køn at gøre, at jeg bedre kan identificere mig med Pelle end Ditte.”