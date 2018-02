Her er de 10 bedste skuespil nogensinde

Bent Holm: ”Line Knutzon har det med at ophæve tiden. Her ses det ved, at da den kvindelige hovedkarakter fejrer sin 35-årsfødselsdag, er hun i virkeligheden blevet 80 år, og den unge datter, Knuttebarnet, som kommer på besøg til moderens fødselsdag, er nu over 50 år. ’Snart kommer tiden’ spiller på spændingen mellem seriøsiteten, smerten og komikken og mellem forskellige dramatiske konventioner. Man skal tilbage til Strindbergs univers for at finde noget lignende, og jeg mener slet ikke, at man herhjemme har fornemmelse for, hvor visionær Line Knutzons skrivning rent faktisk er.”



Teaterplakat for stykket



Lise Majgaard: ”Skævt og skørt dagligstueteater med sort humor og tekstfinurligheder af Lex og Klatten’ske proportioner. Parret Hilbert og Rebekkas mareridt er både alt for konkret og helt absurd. Det kommer ulideligt tæt på, især på mig – kvinde i de på én gang trygge og trykkende 30’ere med barn, hus, mand og lange arbejdstider. Knutzon minder mig om, at jeg skal huske at være til stede i mig selv og holde mine nærmeste nær. Jeg elsker hendes naivistiske og friske fabu- og formuleringer, men jeg kommer også tit til at kede mig.”

Kathrine Maria Amann: ”Knutzons surrealistiske og groteske skuespil tager livtag med tiden. Den, der rammer os, når vi mindst venter det, og som minder os om egen dødelighed på den mest ubarmhjertige manér. Som da ægteparret Hilbert og Rebekka kommer hjem til deres lille barn, der nu med ét er granvoksen. For hvor bliver livet af – de uforløste drømme og kærligheden?”.

Peter Langdal: ”Line er god til, på en humoristisk måde, at beskrive den her følelsesforskrækkede generation, der har svært ved at blive voksne. De er angst for at tage valg og for at tage ansvar over for parforhold og børn. ’Snart kommer tiden’ handler også om generationernes umulighed over for at nå hinanden. Der er noget dystopisk over det, samtidig med at Line Knutzon er sjov, har et højt niveau og et blik på tiden, der gør, at hun kan spidde nutiden både politisk og følelsesmæssigt. Hun forener traditionerne med at være absurdist, samtidig med at hun er komiker.”

Nanna Skaarup Voss: ”Parforhold, identitet – hvem er man, og hvad skal man blive? Eller hvad er man blevet og hvem – når tiden kommer – og lever man op til sine egne og hinandens forventninger? Et finurligt stykke, der får mig til huske på at nyde den tid, man har.”