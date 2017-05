1. Året hvor rockalbummet blev kunst

LP-pladen tages ud af omslaget og lægges på pladespilleren. Ud af højttaleren høres det forventningsfulde publikum i en klassisk koncertsal på premiereaftenen. Så bryder en upoleret elguitar og en tung trommerytme frem, fulgt af sangstemmen:

It was twenty years ago today

That Sgt. Pepper taught the band to play

They’ve been going in and out of style

But they’re guaranteed to raise a smile

Det var på sommerens første dag i 1967 – og altså for 50 år siden – at verdens på det tidspunkt ubestridt største rockband, The Beatles, udsendte sit ottende album.

Såvel albummet som åbningsnummeret tog navn efter et fiktivt orkester, en slags alter ego for beatlerne, som – trods påstanden om, at de i 20 år var ”gået ind og ud af stil” – var opfundet til lejligheden.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison og Ringo Starr havde været verdensstjerner i nogle år, og de havde fået hele ungdomsgenerationen ud på dansegulvet med refrænlinjer som ”She loves you, yeah yeah yeah”. Nu trådte de frem som et orkester, der kunne tillade sig alt. Også at slå over fra den indledende rockguitar til et klassisk instrumenteret mellemspil med gjaldende valdhorn, inden omkvædet tog sangen tilbage til rockens tonesprog. Denne gang ville de ikke kun nå de unge, men hele verden. Denne gang skulle publikum ikke danse, men lytte. Denne gang var det ikke bare underholdning, men kunst.

John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney og George Harrison genopfandt i 1967 sig selv som det fiktive hornorkester Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

I løbet af sommeren 1967 blev der solgt to en halv million eksemplarer af ”Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, og Beatles-albummet toppede hitlisterne i 23 uger i træk. Det er måske ikke så overraskende, at rockkulturens førende blad, det amerikanske Rolling Stone Magazine, som blev grundlagt i efteråret 1967, har ”Sgt. Pepper” allerøverst på sin liste over de 500 bedste rockalbum nogensinde – men roserne flød også i en lind strøm fra klassiske musikskribenter i konservative britiske aviser som The Times.

De høje kunstneriske ambitioner sås blandt andet i albumomslagets collage af kunstneren Peter Blake, i den kendsgerning, at et rockalbum for første gang blev udsendt med teksterne på tryk, og i, at bandet – som i 1963 havde indspillet sit første album på et døgn – nu havde brugt 700 timer, et stort antal gæstemusikere og musikinstrumenter fra alle tænkelige musikgenrer samt et for datiden astronomisk pengebeløb i pladestudiet med at finpudse ”Sgt. Peppers” mange nærmest absurd tidskrævende lydeksperimenter, orkestreret af producer George Martin.

Både kunstnerisk og kommercielt blev albummet en milepæl.

Med andre ord er det 50 år siden, at rock blev kunst. Denne artikel er dog ikke en Beatles-LP, men en opsamlings-LP fra 1967, og netop dét år bød på udsædvanlig meget godt fra flere kunstnere, så vi går videre til: