2. Vladimir Putin bliver præsident

Få timer før, Vladimir Putin officielt vælges som præsident af de russiske vælgere for første gang, taler han her til de russiske medier ved et valgsted i Moskva. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Vladimir Putin nåede ikke at sidde på Ruslands næstmest magtfulde post i mange måneder, før han trådte det sidste skridt op ad rangstigen til magtens tinde. I december 1999 trådte Boris Jeltsin tilbage som præsident og pegede på Vladimir Putin som fungerende præsident, indtil et valg blev holdt. Det fandt sted i marts 2000, hvor et flertal sikrede, at Putin kunne blive boende i præsidentpaladset i Kreml. Den korte tid som landets premierminister havde været et nødvendigt skridt på vejen til at blive Boris Jeltsins efterfølger på præsidentposten. Men Jeltsin pegede ikke på Putin for hans blå øjnes skyld.

”Boris Jeltsin udpegede Putin som sin efterfølger mod, at han lovede, at han ikke ville forfølge Jeltsin og hans nærmeste for de ting, der foregik under Jeltsins styre. Blandt Jeltsin og hans nærmeste allierede var der en frygt for, at man kunne blive retsforfulgt for korruption og privatiseringer, der muligvis gik uregelmæssigt til. I Ukraine, Georgien, Bulgarien og Rumænien har vi haft retsopgør med det tidligere styre, og det ville Jeltsin gerne undgå,” siger Søren Riishøj.