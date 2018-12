Billederne i denne fotoserie indgår i bogen og udstillingen Waiting for Hope, hvor nødhjælps- og udviklings-ngo’en Dacaar sammen med Dansk Flygtningehjælp giver stemme til de sårbare og udsatte i det konfliktramte Afghanistan. Det sker også på en konference i København på tirsdag. Afghanistan-ugen i København er støttet af EU’s program, Echo (European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations). Læs mere her: Waiting for Hope.