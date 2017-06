”Det skal være svært at blive skilt. Jeg siger ikke, at man skal blive sammen for enhver pris. Men et ægteskabs værdi viser sig ved, at vi gør det svært at forlade det.”

Skønt uddannelsesniveauet er historisk højt, mener Alain de Botton, at menneskers udvikling, når det gælder relationelle spørgsmål, er på tumlingestadiet. Han må derfor endnu en gang ryste på hovedet over danske pars mulighed for at blive skilt med enkelte klik på nettet.

”Folk har en meget ringe viden om, hvad der får et forhold til at fungere. Jeg er overbevist om, at om 200 år vil det se anderledes ud, for omkostningerne ved vores ignorance er høje.”

For at forklare, hvad han mener med, at vi er på tumlingestadiet, når det gælder evnen til at indgå i relationer, fortæller han om et psykologisk spørgsmål, han holder af at stille.

”Jeg spørger: ’På hvilken måde er du svær at leve sammen med?’. De fleste vil ryste på hovedet og sige, at de ikke er svære at bo sammen med. Men alle er svære at leve sammen med, og alle, som siger, at de ikke er det, er meget farlige. Svarer man, at man ikke er svær at leve sammen med, er det et udtryk for begrænset selvindsigt. Når vi ved, at 60 til 70 procent af vores livslykke afhænger af, hvordan vi har det i vores relationer, er det beskæmmende, hvor lidt tid vi bruger på systematisk at udstyre folk med selvindsigt og viden om, hvordan de begår sig i kærlighedslivet. Fagfolk har en stor viden om relationer, men deres viden står i bøger, som ingen læser, og i stedet bliver folk oplært af romantiske film.”