Robotterne kommer ikke, de er her allerede

Et jordskælv ramte i marts 2014 den amerikanske stat Californien. Bare tre minutter senere havde en computer registreret rystelserne og skrevet en nyhedsartikel, der udkom på den amerikanske avis Los Angeles Times’ hjemmeside. Komplet med en præcis angivelse af, hvor kraftigt jordskælvet blev målt på richterskalaen.

I et advokatfirma et andet sted på jorden er en maskine i dag i gang med at scanne tusindvis af juridiske dokumenter og, mere interessant, selv afgøre, hvilke af dokumenterne der er relevante for en given sag, firmaet skal føre. En opgave, der tidligere krævede, at en jurist selv gennemgik de mange papirer.

Vi har længe hørt, at robotterne er på vej, men mange steder har de allerede sneget sig ind, lyder det fra Jørgen Christian Larsen, der er adjunkt ved Syddansk Universitet, hvor han forsker i robotteknologi.

”Robotterne er her allerede, og der er ingen tvivl om, at de vil begynde at indfinde sig flere og flere steder, efterhånden som vi bliver bedre til at bygge dem,” siger han.