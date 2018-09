Det er ofte huden i ansigtet, Casper fokuserer på. De små porer vokser sig større og større, jo længere han stirrer på dem i spejlet. Til sidst er det ikke længere ham selv, men et monster med et stort krater i hovedet, der stirrer tilbage fra den blanke overflade.

Han er ikke kun vred på sin hud. Den er også helt gal med næsen, øjenbrynene, hovedformen, hårtykkelsen, tindingerne og det lille ar i panden, han fik som barn, da han faldt ned fra en rutsjebane.

Caspers hverdag er en evig jagt på det perfekte. Sidder håret ikke, som det skal, kan han få angstanfald og voldsomme svedeture. Det starter altid med en tanke, som forplanter sig i hans sind og tvinger ham ud foran spejlet. Her nærstuderer han ”defekten” og prøver at overbevise sig selv om en af to ting: At fejlen er så lille, at ingen andre vil se den. Eller at det bare er noget, der foregår oppe i hans hoved.

Casper er 25 år og har den psykiske diagnose dysmorfofobi, bedre kendt som BDD. Lidelsen giver ham et så forvrænget billede af sit eget udseende, at han i nogle perioder ikke tør forlade sit hjem. I stedet isolerer han sig derhjemme, hvor han kan bruge op til otte timer om dagen på at granske sit ansigt for fejl, der for andre er usynlige.

Ligesom størstedelen af folk med lidelsen har han en række fokuspunkter, han vender tilbage til gang på gang for at tjekke i spejlet. Oftest har man mellem fem og syv.

”Det er ligesom at skulle tegne en helt lige streg i fri hånd. Hvis der er den mindste lille bue i, så skal jeg begynde forfra, og sådan er det også, når jeg finder fejl i spejlet. Jeg begynder hele tiden forfra og får kun mere og mere angst i processen og bliver hele tiden yderligere overbevist om, at det, jeg ser, er rigtigt. Jeg mister fuldstændig den rationelle tanke, at det er en sygdom, og at resten af verden ikke ser fejlene,” siger Casper, der ikke ønsker at få bragt sit fulde navn.

Sygdommen har haft mange konsekvenser for ham. Han har mistet sit job som handicaphjælper, fordi han nogle gange ikke tør forlade hjemmet. En gang om ugen må han også trodse angsten og rejse fra hjembyen til hovedstaden for at gå til psykolog. Og så har han svært ved at passe sine sociale relationer, da han ikke føler, vennerne rigtig forstår ham.

”De ser ikke det samme, som jeg gør, og de har aldrig hørt om noget, der hedder BDD før,” siger han.