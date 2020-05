100 øjenvidner fortæller:

Da Danmark atter blev frit



For præcis 75 år siden – om aftenen den 4. maj 1945 – kunne ”London” over radioen annoncere, at de tyske tropper i Danmark havde overgivet sig. Hermed var den fem år lange besættelse snart slut. 100 af Kristeligt Dagblads læsere fortæller her, hvordan de oplevede Danmarks befrielse





Tryk på portrætterne for at læse beretningerne





Det koster ikke noget at læse resten af de 100 historier!

Du skal blot give os din email-adresse.



Email-adresse:



Jeg bekræfter, at jeg vil gerne modtage et særtilbud fra Kristeligt Dagblad på brev, telefon eller e-mail.

Giv mig adgang!

Allerede abonnent?

Log ind her!













Tak og god fornøjelse med artiklen! Om et kort øjeblik får du en email med et nyt link, hvor artiklen er låst op. Bemærk! Har du allerede én gang låst den op, skal du finde den e-mail, du modtog på daværende tidspunkt og bruge linket i dén. Linket gælder i 30 dage. Er de 30 dage allerede gået, vil du få en ny mail nu. Denne fane kan du lukke. Du kan også prøve Kristeligt Dagblad i fire uger. Det er gratis.