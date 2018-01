Åbn verdens største bestseller: Det handler Bibelens bøger om

Josvabogen: I denne bog bliver størstedelen af Kana'an indtaget under Josvas ledelse. Herefter bliver landet opdelt mellem Israels stammer, og skriftet afrundes med religiøse forhold på Josvas tid og hans afskedstale.

Dommerbogen: Dommerbogen handler om Israels historie fra Josvas død frem til profeten Samuel. Der berettes om dommerne, heltene, der fremstod, når Israel var i nød, og som frelste Israel fra fjender. Forfatteren fortæller ydermere om helten Samson (ja, ham med håret) og hans bedrifter.

Ruths Bog: Ruths Bog handler om kvinden Ruth, som gennem sit ægteskab med Boaz bliver stammoder til kong David. Ruth nedstammer fra Lot og hans ældste datter, og hun bryder med en række normer for at sikre sin slægts overlevelse. Bogen skal legitimere Davids slægt og dennes krav på tronen. Tamar og Ruth indgår desuden senere i Jesu stamtavle.

Første Samuelsbog: Bogen handler indledningsvis om Samuel og kulminerer med en sejr over fjenden. Det næste afsnit handler om, hvordan Saul bliver konge, salvet af Samuel. Efterfølgende finder David vej til tronen i stedet for Saul. Han kæmper derefter mod kæmpen Goliat, som han overvinder.

Anden Samuelsbog: I Anden Samuelsbog fortsætter historien om David, hans regeringstid og senere hans sønner.

Første Kongebog: Ifølge den bibelske kronologi beskriver bogen afslutningen på Israels historie indtil enden af landets politiske selvstændighed ved babyloniernes erobring. Bogen indeholder beretningen om kong Salomos tronovertagelse efter kong David og hans videre virke. På grund af politiske magtkampe mellem de tolv israelittiske stammer deles riget i to; nord og syd.

Anden Kongebog: I Anden Kongebog beskrives en periode i Israels historie, hvor landet er delt og regeres af to kongeslægter, hvor den ene viderefører Davids slægt. Nordriget, Israel, falder først i babylonernes hænder, og siden falder sydriget, Juda, også, og befolkningen bringes i landflygtighed i Babylon.

Første Krønikebog: Første Krønikebog er en historisk beretning fra Adams slægtstræ og indtil Davids død. Krønikebøgerne er skrevet ud fra en præstelig synsvinkel og henvender sig til de hjemvendte jøder. Efter stamtavlerne fortæller forfatteren af Første Krønikebog om kong Sauls død og Davids regeringsperiode.

Anden Krønikebog: Bogen begynder, hvor Første Krønikebog slutter, og de to bøger var da også oprindeligt én samlet. Salomon er blevet konge over Israel, og det går mildest talt rigtig godt under hans regeringsperiode. Det er også her, det nye tempel bliver indviet. Efter Salomons død fortælles der om de skiftende konger i Juda. Bogen afrundes med Jerusalems fald i år 586 f.Kr.

Ezras Bog: Her fortælles der om præsten Ezra, som vender tilbage til Israel og Jerusalem for at genopbygge templet, som er blevet ødelagt af Nebukadnesar II ved Jerusalems fald. Ezra bliver under Kong Kyros II sendt tilbage for at opbygge og genindvie templet.

Nehemias' Bog: Traditionelt anses bogen for at være fortsættelsen til Ezras Bog og omhandler blandt andet en beretning om forøgelsen af indbyggerantallet i Jerusalem, færdiggørelsen af bymuren og reformerne under Nehemias.

Esters Bog: Esters Bog handler om, hvordan den jødiske Ester, som er blevet dronning, bliver et redskab til at afværge en etnisk udrensning af det jødiske folk.