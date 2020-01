Her er de lande i verden med mest og mindst demokrati

Selvom demokratiet er udbedt flere steder i verden i dag, halter det alligevel med den demokratiske ånd, kunne Kristeligt Dagblad mandag fortælle. Analysegruppen The Economist Intelligence Unit, der er et søsterselskab til det britiske magasin The Economist, har netop opgjort deres årlige indeks over 165 lande og to territoriers demokratiske tilstand. Den viser, at ikke siden 2006, hvor analysegruppen foretog sin første måling, har demokratiet stået så svagt.

Således viser analysen, at de mindst demokratiske lande er:

1. Nordkorea

2. Den Demokratiske Republik Congo

3. Den Centralafrikanske Republik

4. Syrien

5. Chad

De lande, som har den mest demokratiske styreform, er:

1. Norge

2. Island

3. Sverige

4. New Zealand

5. Finland

I analysen, hvor Danmark indtager en syvendeplads, har The Economist Intelligence Unit målt demokratiet på fem forskellige parametre: valgproces og pluralisme, civile frihedsrettigheder, regeringsførelse, politisk deltagelse og politisk kultur.

Derefter er de inddelt i fire kategorier: fulde demokratier (22 lande), mangelfulde demokratier (54 lande), hybride regimer (37 lande) og autoritære regimer (54 lande).