Da Danmark meldte sig ind i 1973, fik vi at vide, at det var et samarbejde, der handlede om at få nogle højere priser for svinekød, og så var det stort set det. Men langsomt viste det sig, at EU faktisk griber ind i alle de områder, som det politiske liv på nationalt plan beskæftiger sig med, lige på nær nogle enkelte små hjørner såsom kirkepolitik. EU er derfor et helt nyt fænomen i verden. Det er ingen stat, men heller ikke blot en organisation, snarere et politisk system.

Der findes ikke noget andet system, der samarbejder så tæt og har så stor indflydelse på medlemmerne. Det er både en styrke og svaghed. Det indre marked og den fri bevægelighed har for eksempel gavnet Danmark. Men den tætte europæiske integration betyder også, at megen kritik rammer selve EU-systemet. Den britiske modstand mod indvandring fra andre EU-lande blev for eksempel til en kritik af selve EU og var medvirkende til, at et flertal af briterne ved Brexit-folkeafstemningen stemte for at forlade unionen.