For enden af vejen ligger Genner

Man bliver nødt til at trække ind i vejkanten, når der kører modkørende bilister forbi på den sønderjyske landevej. Der er ikke meget plads i den grønne tunnel, som træerne på begge sider af vejbanen udgør. Til gengæld giver den sænkede fart mulighed for at hilse på de forbipasserende. Og hilse, det gør man på disse kanter. ”Velkommen til Genner”, står der på skiltet, der møder en for enden af landevejen.

Trine Søgaard Knudsen og hendes kæreste besøgte byen for første gang for fem år siden. De havde købt et gråmalet hus i Genner, et gammelt mejeri, og ville til den årlige byfest for at se, hvem der boede i landsbyen, inden de flyttede dertil. De blev mødt af havetraktor-ringridning og lange kageborde på den lokale sportsplads.

”Man kunne mærke, at folk ikke kun havde nok i dem selv, her plantede man sine børn i en karrusel, og så snakkede man om løst og fast,” fortæller Trine Søgaard Knudsen, der blev bekræftet i, at det var det rigtige sted at slå sig ned.