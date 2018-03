Hvad ved vi egentlig om Gud?

I dansk teologi begyndte gudsproblemet ifølge Lars Sandbeck for alvor at fylde og skabe debat i 2000’erne. Først afviste sognepræsten Thorkild Grosbøll troen på en skabende og opretholdende gud, og derefter gjorde valgmenighedspræsten Niels Grønkjær op med den overnaturlige og uforanderlige Gud, som skabte universet.

”Jeg tror, diskussionerne er et udtryk for, at det efterhånden er gået op for os i kirken, at vi har sovet i timen og ikke taget højde for den ateistiske udvikling, der var i gang. I dag tror kun omkring 20 procent af danskerne på en personlig gud, mens gudstanken bliver overflødig og meningsløs for flere og flere. Som reaktion forsøger teolger at give ny mening til ordet Gud, hvilket skaber opgør og brydninger i forhold til mere traditionelle idéer og forestillinger om Gud,” siger han og tilføjer, at der for teologer fortsat ligger en stor opgave i at finde ud af, hvordan man tænker og taler, så Gud stadig erfares som relevant for mennesker.

Om dette kan løses med 55 billedkort af lamper og bjørne, vil nok være meget optimistisk. Men for Leise Christensen er det vigtigt, at alle får mulighed for at tænke over, hvilket gudsbillede der passer til dem. Selv ved sognepræsten også, hvilket kort hun selv ville vælge:

”Jeg ville vælge døren. Der er virkelig en åbenhed i det kort. Det er det med at åbne døren ind til en virkelighed, som også er nødvendig at være i,” siger hun.