Stephen Hawkings liv i billeder

Den britiske astrofysiker og professor Stephen Hawking døde i dag den 14. marts 2018. Han blev 76 år. Det på trods af, at han som 21-årig blev diagnosticeret med ALS og fik at vide, at han højst havde to år tilbage at leve i

Af Kiki Ahlquist & Rasmus Fahrendorff | 14. marts 2018

Fotos: AP & Ritzau Scanpix