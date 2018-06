Heksen kommer, og folk er vilde med hende

”Kom, træd ind i mit magiske univers!”

Den 28-årige Indigo Boujon griner fra computerskærmen og fortæller fra Berlin om sin magiske praksis, mens en hvid kat med blå øjne kravler på hendes skuldre og bider lidt i hendes blågrønne hår. Om hendes hals hænger flere forskellige amuletter i forskellige farver og metaller.

”Hvis jeg troede på, at menneskers liv havde specifikke, individuelle formål, så var mit at være heks,” siger hun.

Indigo Boujon er oprindeligt fra Sverige og heks i det 21. århundrede. Dér, bag computer- og telefonskærme ligger hendes domæne, og nutidens heks er i den vestlige verden flyttet langt væk fra den gamle berygtede forgængers hytte i den mørke skov. Hun er ikke gammel eller har vorter på næsen, som heksen, der i eventyrene forgifter sagesløse mennesker med æbler eller spiser deres børn. Hun er moderne og teknologisk egnet, og så er heksefiguren gennem de sidste årtier blevet adopteret af politiske grupper som et symbol, der kan myndiggøre marginaliserede grupper og løfte dem fra deres plads i samfundets rendesten.

På det sociale medie Instagram findes der i skrivende stund mere end 1,4 millioner internationale opslag under hashtagget (et mærke, der på sociale medier bruges til at kategorisere indhold) ”Witches of Instagram” (Hekse på Instagram) og fem millioner opslag under hashtagget ”Witch” (heks). Populære hekse som den amerikanske Bri Luna har flere hundrede tusinde følgere ...