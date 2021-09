Sæson 2 - afsnit 9

”Min angst er blevet meget mindre i de år, hvor jeg har været katolik”

Iben Thranholm er kendt som den kontroversielle debattør, der kæmper for kristne værdier. Selv har hun siden sine barndomsår lidt af angst, som først aftog, da hun konverterede til katolicismen. Hør hende fortælle om at stå alene og have et følsomt sind, men at have fundet fred med at være i kamp.