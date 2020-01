22. september bliver Iran invaderet af Irak under ledelse af Saddam Hussein, der ønskede kontrol over den vigtige vandvej Shatt al Arab. Krigen kommer til at vare otte år og bliver med knap 500.000 dræbte en af de blodigste krige siden Anden Verdenskrig. Irak får under krigen støtte af USA, har CIA-dokumenter efterfølgende vist, ligesom USA bliver ved med at støtte irakerne på trods af deres kendskab til kemiske angreb på iranerne. På billedet ses Irans senere religiøse leder ayatollah Ali Khamenei (til højre) i en skyttegrav under krigen.



