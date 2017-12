Hvad ved vi om Jesus?

I 1968 gjorde man en særlig arkæologisk opdagelse i det nordøstlige Jerusalem. I en gravhule blev der fundet knogler fra en ung mand, som tilbage i det første århundrede blev korsfæstet. Det kunne konkluderes, da et 19 centimeter langt søm forsat sad hamret tværs gennem mandens ene hælknogle.

Nej, knoglen tilhørte ikke Jesus. Men for Byron McCane er det stadig en af de største arkæologiske opdagelser gjort om Jesu liv og død. Ifølge arkæologen og historieprofessoren på Florida Atlantic University var fundet nemlig det første fysiske bevis på, at der var korsfæstelser på den tid, og at jødiske korsfæstede blev begravet.

”Det viser, at romerne tillod begravelse af jødiske ofre for korsfæstelser. Faktisk ser mange forskere det som meget sandsynligt, at Jesus blev begravet af jødiske myndigheder, som ikke ønskede, at et jødisk offers krop skulle hænge på et kors natten over,” siger han.

Hælknoglen i 1968 er blot ét eksempel på, hvordan man de seneste mange år har bevæget sig tættere på en form for sandhed om kristendommens store hovedperson. Med arkæologiske udgravninger og gennem­gange af historiske skrifter har forskere forsøgt at blive klogere på, om Jesus fandtes, og om han i så fald var en jødisk profet eller Messias.

Men hvad ved vi derudover i dag? Ifølge Byron McCane, der har specialiseret sig i tidlig jødedom og deltaget i udgravninger i Israel, er der ikke fundet direkte arkæologiske beviser for, at Jesus levede. Men det, man ved om tiden, kulturen og folket dengang, understøtter den historiske beskrivelse af ham som som en jødisk profet, der voksede op under ydmyge forhold på landet og forkyndte, at Guds rige var nær.

”Som sådan var Jesus en af en række apokalyptiske jødiske profeter i det første århundrede efter vores tidsregning. Faktisk var han ikke den mest fremtrædende af dem. Den gamle historiker Josefus har for eksempel dobbelt så meget at sige om Johannes Døberen som om Jesus. Men Jesus var den eneste, hvis bevægelse overlevede,” siger han.

Netop historikeren Josefus er en vigtig kilde, hvis man vil vide, om Jesus overhovedet eksisterede, siger Kasper Bro Larsen, som er lektor i Det Nye Testamente på Aarhus Universitet og forsker i evangeliernes portrætter af Jesus.

Ifølge ham vil ingen inden for bibelvidenskaben betvivle, at der har været en historisk Jesus, som inspirerede de bibelske evangelieforfattere, hvilket særligt skyldes to kilder. Den ene var Josefus (ca. 37-100 e.Kr.), som i et skrift om jødernes historie blandt andet refererede til Jakob, som var ”bror til Jesus, der kaldes Messias”. Den anden var den romerske historiker Tacitus (ca. 56-120 e.Kr.), som skrev, at kristne var opkaldt efter Jesus, som blev henrettet af Pontius Pilatus.

Med Jesu eksistens slået nogenlunde fast kan man bevæge sig videre til en kronologisk gennemgang af hans cirka 33 år lange liv på Jorden. Men ifølge Kasper Bro Larsen opstår der allerede problemer ved fødslen.

”I det ældste evangelium, Markusevangeliet, oplyser man ikke, hvor Jesus er født. Det tidligste, vi hører om, er, da han døbes af Johannes Døberen som voksen. Her bliver han kaldt Jesus af Nazaret, hvilket vil sige, at han er fra området Galilæa. Nogle mener, at Betlehem kom ind i beretningen om Jesus senere, da Messias ifølge jøderne skulle komme fra kong Davids by,” siger han.