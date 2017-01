Familien taler åbent om døden. Lillebror Lasse og Betina Steinmeier har lavet en pagt. Lasse skal forsøge, om han kan lade være at bekymre sig så meget om, at Jonas lige pludselig dør. Til gengæld lover hans mor, at hun vil fortælle ham det, hvis Jonas en dag bliver så dårlig, at han faktisk er på vej til at dø. Jonas selv har allerede bestemt, at han vil donere sin krop til videnskaben, når han engang er væk.

Grundtonen i de samtaler er altid, at Jonas selvfølgelig bliver voksen. Han skal have børn, og han kommer til at overleve sine forældre. Lægerne roser altid hans lunger, cystisk fibrose-patienternes akilleshæl, der er usædvanligt pæne. Han er tidligt diagnosticeret og velbehandlet. Det er fakta, familien holder fokus på.

Men forældrene tror ikke, at det gavner at skjule virkeligheden med de konsekvenser, den kan indeholde, og som børnene allerede har mødt så mange gange.

”Jeg synes, det er rigtig unfair ikke at spille med åbne kort. Man behøver selvfølgelig ikke at være meget malende, men vi lever alle sammen det her liv. Det er vores liv. Det er en snak, vi har taget med børnene hele vejen op gennem deres opvækst. At vores familie har et særligt livsvilkår,” siger Betina Steinmeier.