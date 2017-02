Julie har her til morgen blandt andet fået Snapchat-beskeder fra sine flamme-venner. På Snapchat findes et belønningssystem, som betyder, at Julie får et flamme-symbol ud for en vens navn, hvis hun sender og modtager mindst én besked til og fra vennen hver dag. Den ubrudte linje af beskeder holder Julie ved lige med 10 venner hver eneste dag. Nogle gange har hun op over 100 dages flammer sammen med en ven. Så kan det føles ”enormt træls”, hvis man er kommet op på så mange, og forløbet går tabt, fordi vennen glemmer at sende en besked en enkelt dag.

Flammerne er den helt store dille lige nu. Alle gør det. Flammerne kan vise omverdenen, hvor mange og hvor gode venner man har. Sådan kan man i hvert fald godt måle det. Men Julie går ikke lige så meget op i det som mange af sine venner, forklarer hun. Det er forholdsvis almindeligt at have over 50 flammer-venner og at få en ven til at passe Snapchat-kontoen, hvis man skal på ferie uden internet. Det kunne Julie aldrig finde på, fortæller hun. For det er da for underligt at få beskeder fra en snapchatpasser, man slet ikke kender.

Kl. 07.03

Julie åbner Facebook og tjekker op på den konfirmationsgruppe, hun er med i, hvor hun og andre kommende konfirmander i fællesskab diskuterer kjoler, borddækning og den slags. Derefter bladrer hun ned gennem sin startside på Facebook for at se, hvad hendes venner har trykket ”synes godt om” ved – liket, kalder Julie det – og for at se, hvad der ellers er sket i løbet af natten.