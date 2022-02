De seneste år har Kristian kun haft elskerinder, ingen kærester. I lange perioder tænker han, at de mindre forpligtende forhold passer bedre til hans livsstil og temperament:

”Med dem plukker man det bedste fra alle hylder frem for at købe en hel reol.”

Og dog spejder han altid efter ”kæreste-potentiale”. Han tøver ikke, da jeg spørger, hvad hans vigtigste minde om kærlighed er: Det er datteren Ane.

Alle de bedste minder handler om familie. Engang var han på en udflugt med en elskerinde og hendes børn, fortæller han om en anden oplevelse. Han husker dagen i detaljer; hvilken retning vinden kom fra, hvad han legede med børnene, og langt senere tog han et foto af stedet for at have et minde om den dag.

Gennem flere år fortalte en anden elskerinde Kristian om sit familieliv.

”Jeg følte mig lidt som en vindueskigger: at stå uden for og betragte en familie. Det er lidt creepy. Mine oplevelser af familie er gennem andres. Når jeg nævner de oplevelser, er det vel et udtryk for, at jeg godt selv kunne tænke mig at være en del af en familie,” siger han.

Han er i en proces, tror han nok. Nogle ting har han lært gennem årene.

”Det er banale ting som for eksempel at min egen holdning om, hvordan tingene bør være, ikke er nok. Når der ikke er enighed om, hvad der er verdens bedste ting, så taler man videre om det. Jeg har lært at blive i samtalen, selvom den er træls.”

Han ved også, at den slags kræver øvelse. I flere omgange har han gået til psykolog. Samtalerne har mest handlet om, at forholdet til familien var svært, også som voksen.

”Men det har også hjulpet mig til, at jeg er blevet mere klar over, at jeg ikke talte det sprog dér. Det er ikke et program, man bare kan installere, det kommer ikke fra den ene dag til den anden at kunne tale om følelser. At erkende det er vel egentlig ret langt i forhold til at lære det,” siger han.

”De kommer også hos mig,” bekræftede mandepsykologen Svend Aage Madsen, da jeg talte med ham: ”De her utilgængelige mænd, der trækker sig fra nære relationer.”

Han mener, at mænd og kvinder er kommet ud af sync siden kvindernes frigørelse. Kvinderne har udvidet deres rolle gennem årtier, så de i dag gaber over både et ude- og hjemmeliv, og de har fået ny status i kraft af uddannelse og økonomi.

Og med et halvt århundredes efterslæb er mændene omsider i en lignende proces. Mange kæmper i dag for at udvide deres rolle, så den rækker ind i nogle af kvindernes gamle domæner. Omsorgen for børnene og hele det sprog, det ofte er nødvendigt at kunne tale for at være i forhold med disse kvinder i dag.

”Det er en stor omstilling. Og den er i sin højeste omsætningshastighed lige nu,” siger Svend Aage Madsen.