Her er verdens 10 mest konfliktfyldte lande

”Libyen er et ulykkeligt eksempel på, hvad der kan ske i et samfund præget af indre konflikt, når den centrale statsmagt – i dette tilfælde ledet af Muammar Gaddafi – falder sammen. Det lykkedes ikke de forskellige libyske grupperinger at finde et fælles kompromis, og derfor har de hver især forsøgt at sikre sig kontrollen over mindre lokale områder. Her har grupper udefra som al-Qaeda og Islamisk Stat bidraget til intensiveringen af konflikten,” siger Jørgen Bæk Simonsen, lektor med speciale i den politiske udvikling i den arabiske verden ved Københavns Universitet.

Tal fra Sekretariatet for FN's højkommissær for menneskerettigheder viser, at mindst 1567 mennesker mistede livet i 2018 som resultat af krigen i Libyen.