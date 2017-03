Knap 100 år efter, en aften i foråret 2017 sad en 70-årig amerikansk mand ved navn Donald Trump sad med sin mobiltelefon i hånden i sit hus i Texas.

Trump, der var nyvalgt amerikansk præsident, var ikke ved at udfylde nogen poesibog, men en lille, firkantet boks med plads til 140 tegn.

”Hvor lavt vil præsident Obama synke, at aflytte mine telefoner under den hellige valgproces? Dette er Nixon/Watergate. Skidt (eller syg) fyr!”

Også disse få ord sagde meget mere end det, de fyldte. Sande var de dog næppe, idet ingen efterfølgende har kunnet dokumentere påstanden om Trumps forgænger på præsidentposten. Men sandhed eller ej – det fik folk til at spekulere.

Helt uden at analysere mere på klogskaben i den måde, USA's præsident Donald Trump bruger sin twitter-konto på, kan man konstatere, at mange af os i dag hellere benytter os af de rammer, som sociale medier som Twitter stiller op, når vi vil ytre os i stedet for eksempelvis at skrive et debatindlæg i avisen eller en bog. Vi kan lide at blive begrænset!

”Det, jeg siger, er det jeg siger,” sagde præsident Trump selv om sin stil i 2015, inden han blev valgt.

Og han er ikke ene om de korte og kontante udsagn. Vi almindelige dødelige synes også, at kort ér godt, og vi har syntes det længe. Se bare på ordsprog, en form for visdom, som har levet gennem tusindvis af år. For eksempel består Ordsprogenes Bog i Bibelen kun af helt korte udsagn, man kan leve sit liv efter, for eksempel:

”Finder du honning, så spis ikke mere, end hvad du trænger til, for at du ikke skal få for meget af den og kaste op”

Eller:

”Den, der bliver irettesat, men gør nakken stiv, knuses brat og uhelbredeligt”

I Kristeligt Dagblad kan man finde helt kort visdom i vores ugentlige Proust-skema ”Kort om alt.” Det er en journalistisk genre, som er opkaldt efter teenageren Prousts svar fra den aften i 1890, og som går ud på, at kendte mennesker svarer ultrakort på livets store spørgsmål.

Der er dog nogle regler: