Hvem er Mikkel efter operationen?

Patienten

Mikkel er til forundersøgelse på Rigshospitalet 14 dage inden operationen. Undersøgelsen består blandt andet af en tre timer lang samtale med neuropsykologen.

“Jeg er ikke interesseret i, hvordan du fungerer i forhold til andre. Jeg er interesseret i, hvordan du fungerer,” siger hun, som blandt andet vil tale om hans baggrund og teste nogle af de områder i hjernen, som kirurgen vil gå tæt på under operationen.

Mikkel er født, opvokset og bor på Amager i København. Hans mor og far er skilt, men de er begge med i dag. Han har en lillebror og kæresten Alma. De to bor sammen. Inden han kom i lære som elektriker, tog han en uddannelse til pædagogisk assistent, og han er stadig en slags reserve-storebror for en dreng, han engang var støtteperson for.

Han er muskuløs, men ikke stor, 180 centimeter høj. Han er skandinavisk lys, med blå øjne, kort, gult skæg og hud, der har tendens til at rødme. Ligesom kroppen er ansigtet fyldigt, men pænt proportioneret, med regelmæssige træk, en lige næse og smalle læber. Når Mikkel smiler, får han to buttede halvmåner under øjnene. Smilet fylder hele ansigtet, og dog er det en smule genert.

“Rævebrændt” kalder hans far den skælmske charme, sønnen udstråler.

Når Mikkel taler, er han præcis, men ydmyg.

“Lige nu må jeg bare slippe rattet, for der står de bedste og mest professionelle mennesker, som vil behandle mig, og jeg kan ikke gøre mere,” siger han om sin sygdom i en blanding af moden realisme og respektfuld tillid, der virker typisk for ham.

Hans mor siger, at han er ikke-dømmende og åben for andres model af verden. Han interesserer sig for andre, siger hans far. Han viser omsorg i en grad, der nogle gange er for meget, siger Alma: Engang forærede han for eksempel sin splinternye boksepude til den dreng, han er reserve-bror for, simpelthen fordi drengen bad om den.

På venstre overarm har han en tatovering af Diana med sin dolk, den romerske jagtgudinde, for hans mors mellemnavn er Dianna. På håndleddet er to hænder flettet i et håndtryk; det er ham og hans bror. “2300” står skrevet på hans lår: Det er Amagers postnummer, for Mikkel er mere end noget andet bundet til hjemstavn og familie.

“Det, der er vigtigst for mig er ikke bare relationer, men dybe relationer. Jeg kan lide at være tæt på mennesker og komme helt ind,” siger han.