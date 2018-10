Glimt fra 200 års missionsarbejde

1984. Tove Madsen var missionær i Nepal for Dansk Santalmission fra 1978 til 1981 og igen fra 1983 til 1988. Som generalsekretær i samme selskab besøgte Jørgen Nørgaard Pedersen hende, og han husker en samtale ved flodbredden i Kathmandu om, hvorfor man ikke blot lader folk leve med deres egen religion. Mens de talte, kom en far bærende med sin døde datter, som han ville begrave ved floden. Jørgen Nørgaard Pedersen fik missionæren til at spørge, hvad der var sket. Faderen svarede, at guden Rama havde taget datteren Soma og tilføjede ”tænk om guden havde forlangt vores okse”. Jørgen Nørgaard Pedersen husker den døde pige, der var blevet ofret for at tilfredsstille Rama. Det møde blev for ham en understregning af, at Guds skaberværk også gælder den døde pige, og at man som kristen er forpligtiget på at formidle budskabet om en levende Gud, som led og døde for vor skyld.

JØRGEN NØRGAARD PEDERSEN





Født i 1940 i Viborg. Uddannet boghandler. Ansat som missionær i Det Danske Missionsselskab i 1961. Har været udsendt til Aden/Yemen og Bahrain og siden missionssekretær i samme selskab. 1982 til 2000 generalsekretær for Dansk Santalmission og fra 2000 til sin pensionering i 2003 vicegeneralsekretær i Danmission. Modtog for nylig prisen Årets Ildsjæl af Danmission for arbejdet med digitaliseringen af fotoarkivet, som har strakt sig over seks år. Siden 1964 gift med Grethe Pedersen. Familien tæller tre voksne børn og syv børnebørn.