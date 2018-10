Vi er ikke kun muslimer, men også amerikanere

Linda Sarsour, 38 år, politisk aktivist, New York



Hun var med til at arrangere de store kvindemarcher med over fem millioner deltagere, som Donald Trump blev mødt med ved sin indsættelse, heriblandt den største demonstration nogensinde på en enkelt dag i Washington med over 500.000 deltagere den 21. januar 2017.



”I kan regne med mig, jeres palæstinensisk-mulimske søster, at jeg vil blive ved at råbe op, beholde mine fødder på gaden, holde mit hoved højt, for jeg er ikke bange,” sagde hun i sin tale til de mange demonstranter.



”Jeg står her foran jer uden at undskylde for at være muslimsk amerikaner. Uden at undskylde for at være palæstinenser, uden at undskylde for at være fra Brooklyn, New York. Søstre og brødre, vi gør demokratiet levende.”



Linda Sarsour datter af palæstinensiske indvandrere og det ældste af syv børn, som er opvokset i Brooklyn-bydelen. Hun blev politisk aktiv som teenager efter terrorangrebet på New York den 11. september 2001, hvor hun protesterede imod politiets overvågning af amerikanske muslimer.



”Det var første gang, at palæstinensiske muslimske amerikanere som mig oplevede at blive mødt af direkte diskrimination. Jeg fandt ud af, at det ikke var trygt at være muslim i Amerika, men fordi jeg kommer fra Brooklyn, er jeg også ukuelig og tykhudet, og det har hjulpet mig med at fokusere på mine mål,” siger hun.



Linda Sarsour har været direktør for Den Arabisk-Amerikanske Muslimske Forening i New York, med til at grundlægge den muslimske græsrodsbevægelse Mpower Change og er aktiv for Det Demokratiske Parti. Tidligere præsident Barack Obama hædrede hende i 2011 med titlen ”Forkæmper for forandring”, fordi hun knuser fordomme om muslimske kvinder, samtidig med at hun værner om sin religion og etniske herkomst. Hun har fået muslimske helligdage anerkendt i New Yorks offentlige skolevæsen.



Efter weekendens massakre i en synagoge i Pittsburgh har hun på Twitter opfordret til at vise solidaritet og bede med de amerikanske jøder, ligesom hun tidligere har samlet ind til at genopbygge en jødisk kirkegård i Missouri, mens hun på de sociale medier er blevet lagt for had for sin kritik af Israel og hængt ud som IS-støtte. ”Jeg ville ønske, at folk holdt op med at fortælle mig, at jeg skal rejse hjem til mit eget land. Brooklyn er mit land,” har hun tidligere sagt til netmediet Quartz.