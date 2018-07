Her er det vigtigste at vide om naturbrande

7. Kan naturbrande påvirke klimaet?

Hedebølger og lange somre kan have stor påvirkning på antallet af naturbrande. Skove og specielt skovbunde er enorme naturlige reservoirer af drivhusgasser som CO2, men samtidig ekstremt følsomme over for klimaforandringer. Udviklingen kan være foruroligende, for naturbrande kan blive en selvforstærkende spiral. Nasa, det amerikanske rumagentur, har udregnet, at for hver celsiusgrad gennemsnitstemperaturen stiger, skal verdens skove have 15 procent mere nedbør for at kompensere for tørken og være modstandsdygtige over for brande. Ydermere har det Nationale Forskningsråd i USA vurderet, at der vil ske en firdobling i arealet af afbrændte områder, for hver celsiusgrad temperaturen stiger.

8. Hvorfor er naturbrande så svære at slukke?

Mange faktorer kan spille ind, når en naturbrand skal slukkes. Klima og ekstrem tørke, kombineret med stærk vind eller en tørvfyldt jordbund, kan gøre det vanskeligt at forhindre, at branden spreder sig. Bekæmpelse af naturbrande er ofte mere et spørgsmål om at afgrænse end at slukke. I lande som Danmark og Sverige er det typisk klima, der spiller ind på brandenes omfang, og vi har stadig ikke oplevet store materielle skader eller menneskelige tab. Men i lande som Californien, Australien og Middelhavsområdet bosætter folk sig stadig tættere på brandøkosystemer. Bebyggelse ved skove og bevoksning kan gøre det svært at oprette såkaldte brandlinjer. En brandlinje er et forsøg på at afgrænse ild ved at fjerne brandbart materiale i linjer omkring brande, bebyggelse eller brandfarlige områder.