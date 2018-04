GØR OPRØR!

”Stol aldrig på nogen over 30”

lød et oprørsslogan engang.

Det er også den skjulte dagsorden

for denne her oprørssang.

Fem årtier med myten om ’68,

der sprængte og åbnede dør’n.

Nu bli’r brækjern og nøgler rakt videre

til blomsterbørns børnebørn.

”Gør oprør mod karakterer,

konkurrence i isolation,”

si’r gymnasieeleven Jens Philip,

”mod hamsterhjuls-præstation.”

”Gør oprør mod målrettethedens

alt for tidlige livstidsdom,”

si’r hende Natasha, debattøren,

”mod valg, som ikke kan vælges om.”

1968 blev målestok for alt,

fik ære for alt og skyld for alt,

blev det, en hel generation blev kaldt.

Skousen og Ingemann sang:

“Vi har talt sammen næsten hele natten.”

Er der mon noget tilbage at tale om,

I 2018?

”Gør oprør mod velfærdsstaten,

som alle ta’r fra og udplyndres til,”

siger liberalisten Alex,

”et offentligt pyramidespil.”

”Gør op med familie-afhængigheds

umådeligt lange forløb,”

siger Thomas, den unge forfatter,

”drop omsorg og forældrekøb.”

"Gør oprør mod forbrugerismen,

der slider dit liv og vor Jord,"

siger neohippie-bloggeren Calina,

"du bli'r lykkeligere, end du tror."

"Gør oprør mod menneskesynet,

verden handler om mere end én,"

siger ungteologen Kristoffer,

"gør ikke andre til trædesten."

1968 blev målestok for alt,

fik ære for alt og skyld for alt,

blev det, en hel generation blev kaldt.

Skousen og Ingemann sang:

“Vi har talt sammen næsten hele natten.”

Er der mon noget tilbage at tale om,

I 2018?

"Gør oprør mod presset på Danmark.

Sæt fokus på immigration,"

siger Peter fra folkepartiet,

"det er en kamp for hver generation."

"Gør oprør mod 'plejer' og 'så'n er det',

følg din lyst, skil dig ud, gør det trygt,"

siger kvinden, de kalder for Twerk Queen,

"lad dig aldrig styre af frygt."

"Gør oprør mod selvmistilliden,

den demokratiske apati,"

siger Olav fra folkemødet,

"og mod klima-miljø-svineri."

"Gør ikke oprør mod noget,

gør oprør for det, du vil,"

siger Kasper fra fællesrådet,

"det er det, vi har ungdommen til."

1968 blev målestok for alt,

fik ære for alt og skyld for alt,

blev det, en hel generation blev kaldt.

Skousen og Ingemann sang:

“Vi har talt sammen næsten hele natten.”

Er der mon noget tilbage at tale om,

I 2018?