Hvad ved vi om opstandelsen?

Hvis Ingeborg Ellen Kastberg Nielsen skal vælge ét ord til at indramme, hvad hospicepatienter tænker om døden, bliver det gensyn.

Det er tanken om, at de døende en gang, når ­livet er forbi, skal gense ­deres kære – og måske samtidig, på afstand, kan følge ­deres ­efterladtes liv på jorden.

”Jeg har talt med patienter, som håbede, at de efter døden kunne holde øje med deres voksne børn, mens nogle pårørende har sagt, at den døde måske ikke behøver være vidne til alt. Under alle omstændigheder er gensynet dominerende i samtalerne, for tanken om at skulle skilles fra dem, man elsker, er svær at holde ud,” siger præsten, der er tilknyttet Hospice Sønderjylland i Haderslev.

Tanken om døden og efterlivet fylder ikke overraskende meget for beboerne på det sønderjyske hospice, som blev åbnet i 2006 med plads til 12 patienter. Ofte er der tale om uhelbredeligt syge mennesker, som venter på at skulle dø, og mange ophold varer ikke længe. Mens de er der, har de udsigt til både vand, eng og skov, og for tiden kan beboerne følge med i, hvordan kulde og mørke bliver til varme og lys, mens blomster springer ud, og nyt liv dukker op fra mulden.