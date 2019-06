Under stort presseopbud har flere af de 13 partiledere afgivet deres stemme. Kristeligt Dagblad har samlet et udvalg af billederne her:

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) stemmer på Nyboder Skole i København. Her udtalte han ifølge DR, at ”den eneste måling, der tæller, er den, der kan gøres op, når valget er afgjort i aften. Og jeg er helt rolig”. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

